مع عودة الطيران المباشر بين مصر وقطر.. كيف استقبل العالقون في الدوحة القرار؟

سيطرت حالة من الفرحة على الجالية المصرية المقيمة في قطر عقب قرار عودة الطيران المباشر بين الدولتين والذي توقف منذ ثلاثة سنوات.وتستقبل مصر غدًا الخميس أول رحلة مباشرة من قطر لمصر، حيث وافقت سلطة الطيران المدني على السماح بهبوط رحلة قطرية، بمطار برج العرب تحمل على متنها فريق منتخب قطر لكرة اليد للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، عقب قرار رفع الحظر الجوي على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات."الدستور" تواصلت مع بعض المصريين في قطر لاستطلاع كيف استقبلوا خبر فتح المجال الجوي بين البلدين.محمود فؤاد من الجالية المصرية في قطر قال إن الكثير من المصريين اضطرتهم ظروف عملهم للمكوث في قطر خلال الفترة الماضية، ولكن كانت هناك حالة من الإحباط والكبت التي تسيطر عليهم، فكان غلق المجال الجوي بين مصر وقطر سبب يمنعهم من زيارة أهاليهم في مصر.وتابع: الكثير من شركات الطيران استغلت هذه الأزمة ولكي يسافر أي مصري إلى بلده كان يحتاج إلى السفر الترانزيت بأسعار مضاعفة بالإضافة إلى الإرهاق والبهدلة التي كانت تصيبه خلال السفر خاصة إذا كان سيسافر مع أسرته.وأوضح أنه منذ ظهور قرار فتح المجال الجوي وهناك حالة من الفرحة تسيطر على المصريين هنا، ونتمنى أن يتم مع الوقت إلغاء تصريح السفر أيضًا لتسهيل عملية الانتقال بين البلدين بصورة أكبر.وكانت سلطات الطيران المدني، أعلنت رفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وبعد القرار أصبح يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية والشركات الخاصة استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطرية للموافقة عليها.وقالت صفية محمد مقيمة مع زوجها بقطر "سعدت كثيرا بقرار رفع ًالحظر فخلال السنوات الماضية قلت زياراتي لأهلي وتغيبت عن الكثير من المناسبات الهامة، بسبب غلق المجال الجوي واضطراري إلى السفر ترانزيت مما كان يطيل فترة السفر ويتعب أطفالي".وتابعت أتمنى أن تستقر العلاقات بين الدولتين، مشيرة أن فتح المجال الجوي سيتيح للكثير من الشباب الباحثين عن فرص عمل في قطر حرية السفر مما سيساعد الكثير منهم.إيمان الحكيم، رأت أن قرار رفع حظر السفر هام للجالية المصرية في قطر ولكن الأهم من وجهة نظرها هو إلغاء تصاريح السفر نفسها.وأوضحت أنه قبل صدور قرار الحصول على تصريح يسمح بالسفر إلى قطر كان السفر أسهل وأسرع، مشيرة إلى أن الجالية المصرية في قطر تعيش حالة من البهجة والفرحة منذ صدور القرار.وتنطلق أول رحلة طيران من شركة مصر للطيران إلى قطر في 18 يناير الجاري، ويتم إطلاق رحلتين يوميا إلى قطر "صباحية ومسائية"، بالإضافة إلى 4 رحلات أسبوعية من مطار برج العرب.ومن المنتظر أن يتم تشغيل الطيران القطري من مبنى الركاب رقم 2، والمخصص للطيران الأجنبي والعربي، خاصة أن مكاتب محطة الطيران القطري موجودة بمبنى الركاب رقم 2 ومغلقة منذ تعليق الطيران مع الجانب القطري.