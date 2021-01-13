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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

فؤاد علام للأئمة: يجب تصحيح الأفكار الخاطئة للمتطرفين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:00 م
اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام عضو المجلس القومي لمكافحة
أميرة العناني
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انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر فعاليات دورة ««العلوم الإنسانية والأمن القومي»، في إطار العمل على نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للأفكار الهدامة والظواهر المنحرفة، واستمرارًا  لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل.

جاء ذلك بمحاضرة لـ اللواء فؤاد علام عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، تحت عنوان: «المخاطر والتحديات التي تواجه الأمن القومي»، ذلك مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير، وارتداء المتدربين للكمامة، والحفاظ على التباعد، طوال مدة التواجد بالأكاديمية.

وفي بداية المحاضرة أكد اللواء فواد علام أن المنطقة تواجه تحديات ومخططات تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية تقودها دول تريد احتلال المنطقة للاستفادة من مواردها وثرواتها ونشر الإرهاب فيها، وتأجيج الصراعات والنعرات الطائفية والمذهبية، والعمل على خلق فجوة بين الحكام والشعوب، مما ينتج عنه ثورات واضطرابات تؤدي لنتائج كارثية، كما هو الواقع في العراق وسوريا واليمن وليبيا وغيرهم من الدول.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تقوم بدور كبير من أجل حماية البلاد من المخاطر والمخططات التي تقودها تلك الدول بالمنطقة، وهو ما يتطلب من الجميع الوقوف ومساندة الدولة ومؤسساتها من أجل حماية البلاد وخاصة دور أئمة الأوقاف حيث  ينشرون  الوعي والدين الصحيح، فدورهم لا يقل عن دور القوات المسلحة في حماية هذا الوطن.

وأضاف أنه إذا لم يحدث تكامل بين الدول العربية والإسلامية سنواجه بموجة إرهابية أخرى خطيرة جدًا ستكون أعنف عشرات المرات مما كان موجودًا في الساحة منذ 10 سنوات، لأن العوامل التي جدت على الساحة مختلفة عن العوامل التي كانت موجودة من قبل.

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