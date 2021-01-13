افتتاح أول مركز لتنمية القدرات والموهوبين بمطروح

قاد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، قافلة متابعة لإدارة السلوم لمتابعة مسار العمل بديوان الإدارة، ورصد العقبات التي تواجه العملية التعليمية بمدارس المدينة الحدودية.جاء ذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ونبيل نجيب مدير عام التعليم الفني وإيهاب أنور مدير إدارة التخطيط.وضمت القافلة التعليمية مسئولي المدارس الرسمية لغات والتعليم المجتمعي والابتدائي والإعدادي والثانوي والمتابعة الميدانية والتوجيه المالي والإداري.وعقد وكيل تعليم مطروح اجتماعا مع الدكتور حسن فوزي مدير إدارة السلوم والعاملين بالإدارة لاستعراض احتياجات الإدارة والمدارس التابعة لها وسبل مواجهة العقبات التي تواجه العمل وكيفية مواجهتها في إطار قانوني تربوي منظم.واستعرض مع مسئولي تعليم مطروح والسلوم الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء مبني لديوان إدارة السلوم ومدرسة رسمية لغات بعد تخصيص قطعة أرض لإنشائها بجوار مدرسة الشهيد محمد الساعدي الابتدائية.وكلف سلامة مدير السلوم بالتنسيق مع الإدارات المعنية بتعليم مطروح لدراسة مقترح تخصيص المبني الملحق الجديد بمدرسة السلوم الابتدائية وسط المدينة لتعليم الفتيات في المرحلتين الإعدادية والثانوية لتشجيعهن على مواصلة التعليم ومنع التسرب.من جانبه، افتتح وكيل تعليم مطروح مركز تنمية القدرات ورعاية الموهوبين بمدرسة السلوم الإعدادية الثانوية، مثمنًا وجود مركز تربوي لأول مرة في المدينة الحدودية لممارسة الأنشطة للطلاب في أوقات الفراغ، ودورها في اكتشاف المواهب الطلابية رياضيا وعلميا وثقافيا واجتماعيًا في المدينة الحدودية.وتابع سلامة سير العمل بمدرسة السلوم الابتدائية متفقدا معامل العلوم والحاسب الآلي والوسائل التعليمية، كما افتتح معرضا مصغرا لمادة الدراسات الاجتماعية أعدته شيماء عابد معلمة المادة والمشرفة على تنظيم المعرض.فيما أكد لمسئولي السلوم ضرورة التعاون الصادق بين الجميع مع التحلي بالإخلاص والجدية والالتزام وتقدير المسئولية لتحقيق عمل مؤسسي تكاملي محترم في سبيل تطور المنظومة التعليمية في المدينة الحدودية والقري والنجوع التابعة لها.