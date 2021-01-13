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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السقا يصور «نسل الاغراب» في قهوة بلدي بمدينة الإنتاج (صور)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:50 م
تصوير مسلسل نسل الاغراب
تصوير مسلسل "نسل الاغراب
منار إبراهيم - حسن أمين
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يواصل الفنان احمد السقا تصوير مسلسل "نسل الاغراب" على قدم وساق بشكل يومي، والذي يشارك في بطولته الفنان امير كرارة.

ورصدت عدسة "الدستور" تجهيزات صناع العمل لتصوير مشاهد اليوم للفنان احمد السقا في مدينة الإنتاج الإعلامي في الحي الريفي.

ويتم التصوير ما بين منزله ضمن الاحداث وديكور قهوة ابن البلد، واستعان فريق العمل بمواشي نظرا لأجواء المسلسل الريفية، ومن المقرر عرض المسلسل بموسم رمضان 2021 المقبل.

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