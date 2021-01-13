السقا يصور «نسل الاغراب» في قهوة بلدي بمدينة الإنتاج (صور)

يواصل الفنان احمد السقا تصوير مسلسل "نسل الاغراب" على قدم وساق بشكل يومي، والذي يشارك في بطولته الفنان امير كرارة.ورصدت عدسة "الدستور" تجهيزات صناع العمل لتصوير مشاهد اليوم للفنان احمد السقا في مدينة الإنتاج الإعلامي في الحي الريفي.ويتم التصوير ما بين منزله ضمن الاحداث وديكور قهوة ابن البلد، واستعان فريق العمل بمواشي نظرا لأجواء المسلسل الريفية، ومن المقرر عرض المسلسل بموسم رمضان 2021 المقبل.