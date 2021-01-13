



كل ما تريد معرفته عن مبادرة شتي في مصر وأسعار الطيران والفنادق

تحرص وزارتي السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية والتي تزيد من الدخل القومي للبلاد خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي وقف عائقا أمام السياحة الخارجية من مختلف دول العالم خوفا من تفشي العدوى لذلك دشنتا مبادرة تحت عنوان ( شتي في مصر) والتي تهدف إلى إقامة رحلات داخلية بين القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا بأسعار مخفضة للطيران وفنادق الإقامة على أن تلتزم كافة المنشآت السياحية والفنادق بالإجراءات الاحترازية الواقية من الفيروس القاتل الذي ينتشر بسرعة فائقة.





مدة مبادرة وزارتي السياحة والآثار ( شتي في مصر)





في إطار خطة وزارتي السياحة والآثار لتنشيط السياحة الداخلية تم إطلاق مبادرة شتي في مصر خلال الفترة من 15 يناير الجاري إلى نهاية شهر فبراير المقبل خاصة في ظل تدهور الأوضاع الراهنة مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي حصد أرواح أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن بمختلف بلدان العالم حيث يخترق الجهاز التنفسي ويعمل على إضعاف المناعة في الجسم مما يؤدي إلى الوفاة الفورية.





أسعار تذاكر الطيران وفنادق الإقامة في مبادرة شتي في مصر





حرصت وزارتي السياحة والآثار على دعم مبادرة شتي في مصر وأسعار الطيران والفنادق حيث تصل أسعار تذاكر الطيران الداخلي خلال فترة المبادرة من القاهرة إلى الإسكندرية إلى الأقصر إلى 1500 جنيه بينما تصل أسعارها إلى أسوان إلى 1800 جنيه و الغردقه ومرسي علم إلى 2000 جنيه فيما تطبيق الفنادق الأربع والخمس نجوم أسعار تشجيعية شاملة الضريبة والخدمة خلال فترة المبادرة مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.





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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تفاصيلوالتي أعلنت عنها وزارتي السياحة والآثار مؤخراً لتنشيط السياحة الداخلية والتي تسهم في زيادة الدخل القومي خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور مواعيد وأهداف مبادرة وزارتي السياحة والآثار وأسعار تذاكر الطيران الداخلية.