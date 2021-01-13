محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:52 م
وسام عطيةطباعة
عبّر نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن سعادته باستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.
وكتب محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: "فخور ببلدي حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة اليد.. أثق في تنظيم مشرف كعادتنا وأتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني".
وتفتتح مصر مباريات مونديال 2021 بمواجهة تشيلسي مساء اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. اضغط
وكتب محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: "فخور ببلدي حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة اليد.. أثق في تنظيم مشرف كعادتنا وأتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني".
وتفتتح مصر مباريات مونديال 2021 بمواجهة تشيلسي مساء اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. اضغط