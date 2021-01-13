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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«الإغراء ليس مفاتن المرأة».. لماذا رفضت ناهد شريف لقب ملكة الأنوثة؟

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:27 م
الفنانة ناهد شريف
الفنانة ناهد شريف
وائل توفيق
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أبدت الفنانة ناهد شريف، عدم رضاها بوصف البعض لها بـ«نجمة الجاذبية»، ولقب «ملكة الأنوثة المتفجرة»، الذي منحها إياه الفنان الراحل فريد شوقي، وكان أكثر ما يسعدها هو أن تقرأ كلمة ثناء من النقاد عن الأدوار التي تمثلها ثم اشترطت في عقودها على المنتجين أن يذكر اسمها بلا ألقاب أو أوصاف حتى لا يرسخ في ذهن الجمهور فكرة معينة عن أدوارها.

وقالت في حوارها لمجلة "الكواكب" أنها تبحث دائمًا عن الكتب والقصص التي تتحدث عن علاقة الرجل بالمرأة، بل إنها تتابع باهتمام قراءة صفحة الحوادث القضائية والبوليسية في الصحف اليومية وقد قالت: «إنها من خلال هذه الحوادث والقضايا عرفت الكثير من أراء الرجال في النساء وكذلك نظرة النساء للرجال، لأن العلاقة بين آدم وحواء مازالت من الأسرار التي لم يكشفها أحدهما للآخر، كما تعلمت من خلال هذه الدراسة أن الإغراء ليس هو الكشف عن مفاتن الجسد بل معرفة نواحي الجمال عند المرأة والقدرة على إبرازها".

يذكر أن الفنانة ناهد شريف، ولدت في محافظة بني سويف مركز الواسطي، وعملت في السينما المصرية واللبنانية، واكتشفها المخرج حسين حلمي المهندس والذي تزوجت منه لاحقا، وقدمها في عدة أفلام، ثم لاحقا دخلت في علاقة عاطفية قوية بالفنان كمال الشناوي، وتزوجت مدنيًا من الفنان اللبناني إدوار جرجيان شقيق الراقص الراحل كيغام وأنجبا ابنتهما لينا.

شاركت عام 1958 في فيلم حبيب حياتي، وكان أول دور بطولة لها في فيلم أنا وبناتي عام 1961.

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