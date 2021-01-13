محافظ كفرالشيخ يفتتح مسجدًا بقرية روينة بـ900 ألف جنيه

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، مسجد عباد الرحمن بقرية روينة التابعة لمركز كفرالشيخ، ضمن المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها وتطويرها بالمحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف كفرالشيخ، وعدد من أهالي القرية.وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم افتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية روينة التابعة لمركز كفرالشيخ على مساحة 425 مترًا بتكلفة 900 ألف جنيه، ضمن المساجد الجديدة والمساجد التي تم تطويرها وترميمها، فقد تم افتتاح 31 مسجدًا خلال 42 يومًا منذ شهر ديسمبر الماضي.وأضاف محافظ كفرالشيخ أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بإنشاء وتعمير المساجد في كل محافظات مصر، مؤكدًا أنه سيتم افتتاح عدد من المساجد بقرى مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة، وأنه وجه بتطهير وتعقيم المساجد بصفة مستمرة، مشيدًا بمتابعة الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة المساجد.