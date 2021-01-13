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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

52 مليون جنيه تكلفة تطوير ترعة و22 مسقى في المنيا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:23 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز أبو قرقاص، و22 مسقى يخدم زمام حوالي 1500 فدان بتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تجري في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بمنظومة الري والحفاظ على الموارد المائية والتيسير على المزارعين لري أراضيهم، ولتنفيذ خطة وزارة الري، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الإستراتيجية للخطة القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة منها.

ورافق المحافظ خلال جولته المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

واستمع المحافظ إلى مطالب ومشاكل عدد من الفلاحين، موجها مديريات الري والزراعة وكذلك الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بحل جميع المعوقات، مشيدا بالمشروع وأهميته في توفير الوقت والجهد وتنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الري أنه بجانب تطوير المساقي فإنه يجري أيضا تركيب 3 وحدات رفع لتغذية نهاية الترعة المتعبة والتي كانت تعاني من قلة وصول مياه الري.

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