بعد دهسه سيدة.. انقضاء الدعوى الجنائية ضد لاعب الأهلي بالتصالح

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر (بالتجمع)، اليوم الأربعاء، بانقضاء الدعوي الجنائية ضد اللاعب شادي رضوان، لاعب الأهلي المعار لنادي البنك الأهلي، في حكم حبسه سنة في قضية دهس سيدة مسنة بمدينة نصر بالتصالح مع اهل المتوفاة.كانت محكمة مدينة نصر الجزئية، في وقت سابق قد أيدت الحكم الصادر بحبس شادي رضوان، لاعب الأهلي المعار للبنك الأهلي، سنة لدهسه سيدة مسنة في مدينة نصر.