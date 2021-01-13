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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تمنح 900 سجين إفراجا مشروطا للحد من تفشي كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:20 م
جريدة الدستور
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قررت الحكومة الكورية الجنوبية منح الإفراج المشروط لـ900 سجين، غدًا الخميس، في خطوة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) في المرافق الإصلاحية في البلاد.

وأعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء- حسبما نقلت عنها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه "من الضروري التخفيف من ازدحام المنشآت الإصلاحية، من أجل الاستجابة المستقرة والسريعة لتفشي كوفيد- 19 في تلك المنشآت".

وقد قامت العدل الكورية الجنوبية بزيادة عدد النزلاء المؤهلين للإفراج المشروط عن طريق تخفيف ﺷروط اﻹﻓراج أمام المرضى المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، والذين يعانون من أمراض كامنة، وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة مثل كبار السن.

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