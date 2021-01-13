القصة الكاملة لـ«طلحة» مُنقذ طفل كفر الشيخ من الموت

في الأيام القليلة الماضية، طل علينا شاب بفيديو من شاشات كاميرات المراقبة نشره طبيب يدعى أحمد شرابي، ولاقى إعجاب روّاد السوشيال ميديا، ووصفه البعض بـ"الجدعنة"، بسبب تصرف سباك وإنقاذه طفل من الموت المؤكد.طفل فاقد للوعي، تنزوي به والدته على رصيف بمحافظة كفر الشيخ، عندما رآها منهار اقتنص من بين يديها طفلها الصغير، وذهب به لأقرب طبيب حتى اطمئن قلبها على صغيرها، ومن ثم قرر الشاب ويدعى "طلحة" أن يترك لها مبلغ من المال -كيس أسود فيه يومية عمله- لمساعدتها بشكل غير مباشر لتتمكن من شراء العلاج اللازم للطفل."طلحة" يعمل سباك، أنقذ طفل من الموت، بعدما تذكر ما وقع لوالدته في وقت ماضي، رأى أمه التي تحملت مسئولية الإنفاق علىيه وأشقائه ووالده المريض مكان والدة الطفل، لذلك لم يتردد في مساعدتها على الفور، حتى أصبح نموذج مشرف للشباب يستحق الدعم من الجميع.وقال طلحة لـ"الدستور": "الموقف فكره بشقيقه الكبير حينما كان في الإعدادية، اشتغل وأول مرتب قبضه قرر التبرع به لواحد غلبان شافه بيعيط في الشارع علشان العربية اللي شغال عليها اتخبطت، وشقيقته التي كانت تعطي مصروفها عندما كانوا أطفال لشقيقها لأن مرتبه لا يكفي لآخر الشهر، وكذلك أنا بشتغل سباك ودي كانت يوميتي، وقررت إن أديها للست لما شوفتها في ضيقة".