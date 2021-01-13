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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استمرار ارتفاع سعر خامات أوبك وتوقعات بتجاوز البرميل 60 دولارا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:09 م
أوبك
أوبك
وكالات
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أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الأربعاء، أن سعر سلة خاماتها ارتفع أمس الثلاثاء 65 سنتا ليصل إلى 41ر55 دولارا للبرميل مقابل 76ر54 دولارا للبرميل الاثنين الماضي.

وذكرت نشرة وكالة أنباء (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 47ر41 دولارا للبرميل.

ويتوقع خبراء سوق النفط ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل على خلفية قرار السعودية وهي أكبر منتج للنفط في العالم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا الشهرين المقبلين وتحسن هامش أرباح شركات التكرير وتراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى.

وكان وزراء النفط والطاقة في (اوبك+) قد اتفقوا في أثناء اجتماعهم الافتراضي في الخامس من يناير الماضي على التقيد بحصص الانتاج وإعادة مليوني برميل في اليوم تدريجيا إلى السوق مع تحديد السرعة وفقا لظروف وتطورات السوق.

وأعاد وزراء النفط في (أوبك +) التأكيد على القرار الذي اتخذ أخيرا برفع معدلات الانتاج بمقدار نصف مليون برميل في اليوم بدءا من يناير 2021 وحتى الوصول الى مليوني برميل الصيف القادم.

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