«بدلة وكرافتة».. يوسف بائع الفريسكا بالإسكندرية: الشغل مش عيب (فيديو)

بمظهر مهندم وملابس أنيقة، وقف بين السيارت في إشارة مرور شارع المعسكر الروماني بوسط الإسكندرية، ليبيع لمستقلي السيارات «الفريسكا»، ليجذب الجميع إليه بملابسه «الشيك» التي تجمع بين الكلاسيكية والمودرن من البدلة والكرافتة والنظارة الشمسية، وأسلوبه الراقي في التعامل، لتسويق منتجه.«الدستور» التقت بالشاب يوسف راضي بعد أن أصبح حديث رواد موقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صوره وهو يبيع الفريسكا بمظهر خاص به يختلف عن المعتاد عليه بالمحافظة الساحلية.يقول يوسف السيد راضي، 31 عامًا، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية من جامعة الإسكندرية، والذي عمل في عدة مهن في مجال التسويق والاتصالات، ولكن لم يكن العائد المادي منها يكفيه خاصة بعد أن تزوج وأصبح لديه ابنة صغيرة.وأضاف «يوسف» لـ«الدستور» أنه أكمل مسيرة والده فهي مهنته التى توارثها عنه وعمل بها على مدار 18 سنة، حيث كان يساعد والده منذ صغره في بيع الفريسكا وتصنيعها أيضًا، مشيرًا إلى أنه خلال فترة دراسته بالجامعة، كان يسافر إلى القاهرة للعمل هناك واستقر فترة بها، وبدأ في تنفيذ فكرة بيع الفريسكا بشكل مختلف وشيك كنوع من تسويق المنتج.وتابع أنه مثل أي شاب لابد أن يعمل، وخاصة بعد أن تزوج، لافتًا إلى أنه اختار مهنة يتقنها، بجانب أنه اعتاد على العمل منذ صغره قائلًا: «وأنا 11 سنة والدي كان بيقولي انزل الشغل، وكان بيقولي هتعرف إن ده في مصلحتك قدام» مشيرًا إلى أن ذلك ما ساعده حيث اعتاد على العمل وعدم الخجل من أي مهنة شريفة يقوم بها.وأوضح، أنه يبدأ العمل في الواحدة ظهرًا، وحتى الخامسة مساءً ويقوم بتصنيع الفريسكا بنفسه هو وزوجته، ثم يقوم بتغليفها لعدم التعرض للتلوث، ويخرج للعمل يوميًا كما يقوم بالتوزيع على شابين صغار من عائلته وهم يوسف في الصف الثاني الثانوي ومحمود في الصف الثاني الإعدادي، الذين أرادوا أن يساعدوا أنفسهم خلال الإجازة المدرسية.وأشار إلى أنه اختار أن يكمل في مهنة والده، ولكن بأهدافه التي يعمل لتحقيقها، حيث يتطلع أن يكون له ماركة تجارية خاصة به، فهو يتقن المهنة ولديه معدات للتصنيع خاصة به، وينتج أنواع مختلفة من الفريسكا، بالعسل، والنوتيلا، والشيكولاتة، حيث بدأ في مشروع لإنتاج الفريسكا في علب محفوظة بمدة صلاحية ليكون مشروعه الخاص الذي يطمح إلى استكماله، قائلًا: «عاوز لما بنتي تكبر يكون عندي مشروع متلاقنيش ببيع في الشارع».وأكد «يوسف» أنه خلال عمله في القاهرة اشتهر خلال تلك الفترة بمظهره وطريقة تعامله في بيع الفريسكا، ولكن بعض التعليقات السلبية أثرت عليه وجعلته يختفي فترة ويعمل في عدة مجالات أخرى، حتى عاد للإسكندرية ولمهنة والده مرة أخرى قائلًا: «الشغل مش عيب أنا بشتغل وفي نفس الوقت ليا شكلي الخاص اللي محافظ عليه، وبحاول اشتغل واعمل اللي عليا عشان أوصل لحلمي».