إسعاف ببنى سويف: توافر كافة المستلزمات ورفع كفاءة الأطقم الطبية (فيديو وصور)

قال الدكتور أشرف عوض يعقوب، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، اليوم الأربعاء، إن الفرع خلال جائحة كورونا يقوم على تقديم خدمة ذات جودة عالية والتي تحظى باستحسان وقبول المواطنين داخل المحافظة، ونقوم بالعمل على 3 محاور رئيسية، المحور الأول هو رفع الكفاءة الفنية للأطقم الطبية وعن طريق التدريب المستمر لهم ليس قاصر على قاعات التدريب بل هناك تدريب ميداني وعلى رأس العمل ومرور المشرفين وتواجدهم الميداني على تدريبيهم، والمحور الثاني هو توفير كافة التجهيزات والمستلزمات وتم توفيرها بالكامل عن طريق التموين الطبة بهيئة الإسعاف لحين الانتهاء من فيروس كورونا.وأكد أن مخزن إسعاف بني سويف يتوافر بداخله كافة المستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى ويتم مراجعة الأرصدة يوميا للتأكد من عدم نقص في أي من المستلزمات، وأن هناك تعقيم وتطهير لكافة سيارات الإسعاف المشاركة في نقل الحالات سواء ايجابية أو مشتبه في إصابتها عقب عودتها، حيث يتم غسيل السيارة من كافة الجوانب بالخارج ويقوم مسئول مكافحة العدوى بتعقيمها من الداخل بمادة الكلور ويتم ترك السيارة لمدة ساعة للتهوية.وأوضح "يعقوب" لـ"الدستور" أن المحور الثالث هو تقليل زمن الاستجابة ووصول سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ في أسرع وقت ممكن وتم عن طريق تطوير غرفة العمليات، وأن هناك نظام جديد "CRM" وذلك لتلقى البلاغات إلكترونيا ومتابعة البلاغ في مراحله المختلفة، موجهًا الشكر إلى كافة السائقين والمسعفين بمرفق إسعاف بني سويف المشاركين في نقل الحالات المصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أنهم في مهمة قومية ولم يتردد أحد منهم في تأدية واجبه، فنحن جميعًا رافعين شعار نحن في خدمتكم بكل فخر ووطنية ونحن في خدمة كل أبناء الشعب المصري.