«تموين الجيزة» تبدأ إنشاء مخابز بلدية فى حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة

قال المهندس طلعت حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للموافقة على إنشاء مخابز بلدية في المناطق الأكثر احتياجًا كأولوية، خاصة في المدن الجديدة وأبرزها في حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة لإنتاج الخبز البلدي، حيث إنها من المناطق التي تخلو من وجود مخابز قريبة منها.وأوضح في تصريح لـ«الدستور» أنه سيتم التنسيق مع أجهزة المدن حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة لتخصيص أرض لإنشاء المخابز البلدية لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز، حيث إن تلك المناطق تحصل على الخبز من مخابز خارج نطاق الأجهزة التابعة لها، وبالتالي يتم إنتاج الخبز وتوصيله إلى تلك المناطق يستغرق ساعات طويلة ما يؤثر على جودته وتوزيعه على أكشاك الخبز التابعة للشركة المصريين للتوزيع والخدمات.