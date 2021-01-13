لسبه أهل بنها.. إلغاء تكليف المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية

أمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بإلغاء تكليف المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية على خلفية سب أهالي بنها المعترضين على تطوير المدينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".في وقت سابق أمر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بإحالة المستشار الهندسي للمحافظة للتحقيق، وأكدت المحافظة أن ما بدر منه على صفحته الشخصية على فيس بوك يعبر عن رأيه الشخصي، فإن محافظة القليوبية تتقدم بالاعتذار عن ما تم تناوله، والمحافظة تعمل دوما على توضيح الحقائق للمواطنين، وما يتم من إنجازات على أرض الواقع، وتؤكد المحافظة أن جميع القيادات التنفيذية تكن كل احترام وتقدير لمواطني القليوبية.وقد وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بإحاله الأمر للتحقيق العاجل والفوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا على كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بعدم إبداء أي آراء شخصية على صفحات التواصل الاجتماعى تتعلق بالعمل العام، وأن الجهة المختصة بإصدار البيانات الإعلامية هى الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على الفيس بوك التابعة لمكتب المحافظ.يذكر أن المهندس طلعت سلطان، المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية، مدير مركز الشبكات الأرضية بالمحافظة انتقد معارضي مشروع تطوير بنها وما أطلق عليه مذبحة الأشجار، وتطوير الميادين على كورنيش النيل وشارع فريد ندا ووابور الثلج أسفل كباري الرياح، ووصفهم بـ«البهايم» وكتب على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».وقال سلطان في منشوره ما نصه «المشكلة هي أن وجود بهايم وسط الناس اللي بتخدمهم بيخليك قرفان ومستخسر فيهم مجهودك، لولا السواد الأعظم من الناس النضيفة اللى تستحق الخدمة».واستطرد «ده بيخلي جواك رغبتين كل واحدة فيهم أقوى من التانية.. الأولى: هي إنك تكبر دماغك وعن أم أبوهم ما اتخدم.. جزاء وفاقا.. والثانية: هي إنك تسمو بنفسك فوق دونية أولئك البهايم وتكمل مشوارك في خدمة الناس اللي تستحق الخدمة».واختتم المنشور بقوله، «أنا مش هخوض في تفاصيل.. لكن أحيانا ببقا نفسي أطبق المثل اللى بيقول: إنصح صاحبك من الصبح للعصر، لو ما اتنصحش لحد العصر ضلله.. بس ضميري ومبادئي ما بيسمحوليش.. خدمة الناس شيء مزعج فعلا.. خصوصا لما بعد حرقة الدم تلاقيهم بعد المشروع ما يكمل بيعترفوا إن اللي اتعمل لهم شيىء رائع».