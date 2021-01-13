رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لسبه أهل بنها.. إلغاء تكليف المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:00 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
طباعة
أمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بإلغاء تكليف المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية على خلفية سب أهالي بنها المعترضين على تطوير المدينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

في وقت سابق أمر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بإحالة المستشار الهندسي للمحافظة للتحقيق، وأكدت المحافظة أن ما بدر منه على صفحته الشخصية على فيس بوك يعبر عن رأيه الشخصي، فإن محافظة القليوبية تتقدم بالاعتذار عن ما تم تناوله، والمحافظة تعمل دوما على توضيح الحقائق للمواطنين، وما يتم من إنجازات على أرض الواقع، وتؤكد المحافظة أن جميع القيادات التنفيذية تكن كل احترام وتقدير لمواطني القليوبية.

وقد وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بإحاله الأمر للتحقيق العاجل والفوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا على كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بعدم إبداء أي آراء شخصية على صفحات التواصل الاجتماعى تتعلق بالعمل العام، وأن الجهة المختصة بإصدار البيانات الإعلامية هى الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على الفيس بوك التابعة لمكتب المحافظ.

يذكر أن المهندس طلعت سلطان، المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية، مدير مركز الشبكات الأرضية بالمحافظة انتقد معارضي مشروع تطوير بنها وما أطلق عليه مذبحة الأشجار، وتطوير الميادين على كورنيش النيل وشارع فريد ندا ووابور الثلج أسفل كباري الرياح، ووصفهم بـ«البهايم» وكتب على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

وقال سلطان في منشوره ما نصه «المشكلة هي أن وجود بهايم وسط الناس اللي بتخدمهم بيخليك قرفان ومستخسر فيهم مجهودك، لولا السواد الأعظم من الناس النضيفة اللى تستحق الخدمة».

واستطرد «ده بيخلي جواك رغبتين كل واحدة فيهم أقوى من التانية.. الأولى: هي إنك تكبر دماغك وعن أم أبوهم ما اتخدم.. جزاء وفاقا.. والثانية: هي إنك تسمو بنفسك فوق دونية أولئك البهايم وتكمل مشوارك في خدمة الناس اللي تستحق الخدمة».

واختتم المنشور بقوله، «أنا مش هخوض في تفاصيل.. لكن أحيانا ببقا نفسي أطبق المثل اللى بيقول: إنصح صاحبك من الصبح للعصر، لو ما اتنصحش لحد العصر ضلله.. بس ضميري ومبادئي ما بيسمحوليش.. خدمة الناس شيء مزعج فعلا.. خصوصا لما بعد حرقة الدم تلاقيهم بعد المشروع ما يكمل بيعترفوا إن اللي اتعمل لهم شيىء رائع».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

حقيقة امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات المشاركين فى «ما يغلاش عليك»

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

أيام زمان

«الإغراء ليس مفاتن المرأة».. لماذا رفضت ناهد شريف لقب ملكة الأنوثة؟

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبد الوهاب» في باريس

طرائف عبد الوهاب وتوفيق الحكيم في مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لي زوج أسعده ويهنيني».. اعترافات سعاد حسني

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

صدور طبعة جديدة من كتاب «ضرب الإسكندرية» للعقاد

«اسكتشات» يستضيف آخر معارض جورج بهجوري بداية 17 يناير

يوسف نوفل رئيسًا فخريًا لنقابة اتحاد كتاب مصر

«القومي للترجمة» يعلن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020