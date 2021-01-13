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أيام زمان

طرائف عبد الوهاب وتوفيق الحكيم في مجلس الشورى

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:50 م
عبد الوهاب وتوفيق
عبد الوهاب وتوفيق الحكيم
وائل توفيق
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كان الفنان محمد عبد الوهاب يعمد إلى إخفاء تاريخ ميلاده الحقيقي، لكن في إحدى جلسات مجلس الشورى، عُرف أنه أكبر الأعضاء سنًا، بعدما تولى رئاسة إحدى الجلسات واعتذر عنها قائلًا: "أتنازل عن هذا الشرف لمن يليني سنًا من الزملاء أعضاء المجلس الموقر".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى فقد تكرر الموقف قبل ذلك حينما نادى الدكتور مصطفى كمال حلمي، رئيس المجلس آنذاك، على الأديب توفيق الحكيم لرئاسة الجلسة بصفته أكبر الأعضاء سنًا في وجود عبد الوهاب، فقال الحكيم: "هو أكبر مني سنًا؟، وضجت القاعة بالضحك، فأوضح عبد الوهاب موقفه قائلًا: "شهادة ميلادي تقول إنني من مواليد 1910 بينما شهادة ميلاد أستاذنا توفيق الحكيم تقول إنه من مواليد القرن الثاني عشر، فأي منا يكون أكبر من الثاني؟"، فرد "الحكيم": "إنني أعلم أنك من مواليد 1901 وليس 1910 وبسرعة أجاب عبد الوهاب قائلًا: "لقد كان هذا خطأ الموظف الذي حرر شهادة الميلاد فبدلًا من أن يضع الصفر في الخارج وضعه في الداخل، ولكنني صححت ما وقع فيه الموظف من خطأ".

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