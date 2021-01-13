روسيا تختبر فعالية لقاح ضد السلالة الجديدة من «كورونا»

قالت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، إن الخبراء الروس يواصلون إجراء تجارب علمية إضافية للقاح ضد فيروس كورونا على الحيوانات، لاختبار فعاليته ضد السلالة الجديدة للفيروس.وأضافت جوليكوفا، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، وفقًا لوسائل إعلام روسية، أن اللقاحات فعالة ضد هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا: "نحن نجري بحوثًا علمية إضافية للتأكد تمامًا بنسبة 200%، إذا جاز لي القول، إن الأمر حقًا كذلك، فلدينا الآن أساس للتأكيد لقد أجرينا بالفعل هذه الاختبارات على عدد من الحيوانات".وأوعز الرئيس بوتين اليوم ببدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين في البلاد بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقتصرًا على فئات معينة.وسجلت روسيا أول لقاح في العالم "سبوتنيك V"، وبعد اجتيازه جميع مراحل الاختبارات الثلاث بنجاح أطلقت حملة تطعيم في مختلف أقاليم البلاد، كما بدأت بتزويد عدد من الدول بجرعات من هذا اللقاح.