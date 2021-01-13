رومانيا تسجل 88 وفاة و4400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت رومانيا، نحو 4 آلاف و400 إصابة جديدة و88 حالة وفاة، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت إذاعة "صوت رومانيا الدولية" اليوم الأربعاء أن 1081 مريضًا بـ"كوفيد-19"، يرقدون بوحدات العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.وأعلنت رومانيا تمديد حالة التأهب لديها المفروضة بسبب جائحة كورونا في البلاد لمدة 30 يومًا آخر، كما أن ارتداء قناع الوجه، ظل إلزاميًا في جميع الأماكن العامة داخل المباني وخارجها.