وظائف شاغرة في ديوان عام محافظة الإسماعيلية

أعلن ديوان عام محافظة الإسماعيلية حاجته لـ4 مهندسين ومختصين في مجال الـGIS، للانضمام للعمل بوحدات البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات المكانية للاستعانة بهم بنظام التعاقد من الحاصلين على بكالوريوس تخطيط عمراني-بكالوريوس هندسة قسم مساحة- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من الجامعات الحكومية قسم نظم معلومات- ليسانس آداب قسم نظم المعلومات الجغرافية بتقدير عام جيد جدًا على الأقل، ويشترط ألا يزيد السن في 1-1-2021 عن 30 سنة، ويكون من أبناء محافظة الإسماعيلية.وأوضح اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة أنه يشترط على المتقدمين الإجادة التامة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية مع وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.وسوف يتم الاختيار من المتقدمين بناء على اختبار عملي استباقي.وعلى من يريد التقدم لشغل الوظائف المتاحة التقدم لإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة لاستيفاء نموذج الطلب وذلك خلال الفترة من 17-1-2021 حتى يوم الخميس الموافق 28-1-2021 لمدة أسبوعين، ومعه المستندات المطلوبة وهي (صورة المؤهل الدراسي طبق الأصل- صورة من كارنيه النقابة ساري – صورة من شهادة الميلاد – صورة من بطاقة الرقم القومي – صورة من شهادة الخبرة – صحيفة الحالة الجنائية موجهة لديوان عام المحافظة – الموقف من التجنيد للذكور أو صورة الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها).