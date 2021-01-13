مينا مسعود: مصر أعظم بلد فى العالم.. وفخور بانتمائى لحضارتها العريقة

قال النجم العالمي مينا مسعود، بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، إنه يحرص مع كل زيارة إلى مصر على رؤية الأهرامات، مضيفًا: أن زيارته الحالية هي الثالثة لواحدة من عجائب العالم القديم، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ما زال يحتفظ بنفس المشاعر عند رؤيتها، حيث يكن لها إعجابًا شديدًا بما يراه من عظمة بناء وما صنعه أجداده المصريين من إعجاز هندسي فاق قدرة الكثيرين على تفسيره حتى الآن رغم التطور الهندسي الكبير، وما زال يحتفظ بأسراره ويبقى على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم.وأضاف مسعود، خلال زيارته منطقة الأهرامات الأثرية اليوم، أن مصر تظل بالنسبة له أعظم بلد في الدنيا، وزيارته لها تعد واجبًا على كل من حقق نجاحًا بالخارج، وقال: "دورنا أن نروج لمعالم مصر السياحية"، كما حرص مسعود على التقاط صور ومقاطع فيديو مصورة لنشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا فيها عن فخره واعتزازه بمصريته وانتمائه لتلك الحضارة العريقة.يشار إلى أن مينا أول سفير للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تهدف للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وقد دعّم المبادرة بمقطع مصور حث فيه شباب المصريين بالخارج على التحدث باللغة العربية والحفاظ على لهجتنا المصرية التي من شأنها الحفاظ على هويتنا وتراثنا.