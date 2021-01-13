محافظ الغربية: مستمرون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية، حيث تابع المحافظ قيام رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتنفيذ إزالة فـي المهـد لحالة تعـدى على الأرض الزراعيـة علـى مساحة ١٣ سهم عبارة عن بناء بالبلوك الأبيض بالوحدة المحلية للمعتمدية.كما قامت رئاسة مركـز ومدينة قطـور بإزالة حالـة تعـد علـى أرض زراعية فـي المهـد عبارة عـن سور طولى بطـول ١٠٠ متـر بالمونة الأسمنتية بقريـة بلتـاج، كمـا تـم إزالـة تعـدى علـى أرض زراعية بقرية محلـة مسيـر علـى مسـاحـة ٥٠ م٢ + ٢٠ م طـولـى على نفقة المتعدي.ويهيب محافظ الغربية، المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعـدم التعدي عليها لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.