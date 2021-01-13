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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: انتخاب جبالي رئيسا للبرلمان سيثري العمل النيابي والتشريعي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:35 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بانتخاب المستشار حنفي جبالي رئيسًا لمجلس النواب خلفا للدكتور علي عبد العال، قائلا إنه قامة قانونية وقضائية كبيرة، وسيثري العمل النيابي والتشريعي في مصر انطلاقا من مكانه الرفيع على رأس البرلمان المصري.

وأضاف محسن في بيان له اليوم، إن انتخاب المستشار حنفي جبالي يؤكد الثقة الوطنية التامة فيه وفي رؤيته للتحديات والهموم التي يشعر بها المواطن، لافتا إلى كلمته التي أكد فيها على تشرفه بالمسؤولية الجديدة الملقاة على عاتقه، قائلا إن لديه مهاما جسيمة في البرلمان الجديد وسيسعى لإنجازها بالتعاون مع الزملاء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى كلمة المستشار، حنفي جبالي، التي وجه فيها الشكر للرئيس السيسي بفضل ما يقوم به من أعمال وتضحيات من أجل الوطن، وتواصل الإنجازات في كل ربوع البلاد أملا في التغلب على الصعاب والعوائق التي تعترض طريقه.

وشدد نائب بني سويف على وجود تهديدات كبيرة تتهدد المنطقة بأكملها وفوضى تقوم بها جهات محرضة وكارهة للوطن، وهو ما يلقي على الجميع مسؤولية كبيرة حتى يستطيع الوطن أن يواصل مشواره وتتحقق كل المشاريع والإنجازات الموضوعة على أجندته.

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