قرار من النيابة ضد المتهم بسرقة مبلغ مالي من مطعم في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حجز عامل بمطعم لسرقته مبلغ مالي، عن طريق المغافلة من محل عمله بمدينة بدر، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الواقعة.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم "أ. س"، عامل بمطعم، اتهم بسرقة مبلغ 40 ألف جنيه من داخل المكتب الخاص بصاحب المطعم الذى يعمل به.وأنكر المتهم أمام الأجهزة الأمنية بقسم الشرطة ارتكابه واقعة السرقة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر، من صاحب مطعم بتهم عامل لديه بسرقة مبلغ مالي من داخل مكتبه، وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.