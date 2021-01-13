البحرين والمملكة المتحدة تبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة جيمس كليفرلى، عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال مسار العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين، والتأكيد على حرص البلدين على الارتقاء بمستويات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، بما يلبي التطلعات المشتركة.