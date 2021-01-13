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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«صراع الأغنياء» إيلون ماسك يتراجع.. قائمة أثرياء العالم 2020

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:11 م
قائمة أثرياء العالم
قائمة أثرياء العالم
شيماء دهب
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أثارت قائمة أثرياء العالم الجدل مؤخرًا، فهناك أشخاص تراجعت وآخرين تربعوا على رأس القائمة، ولم يعد الحال كما هو وفي أقل من يوم يتراجعون، وما بين وذاك نرصد أبرز ما تعرضت له هذه القائمة مؤخرا.
«صراع الأغنياء» إيلون
- إيلون ماسك والتراجع

وفقًا لما جاء بمجلة فوربس الأمريكية فإن إيلون ماسك الذي تربع لفترة وجيزة ضمن القائمة نظرًا، لملكيته أسهم شركته المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، تراجع للمركز الثاني بعدما كان متصدرا بعد تراجع ثروته بحوالي 14 مليار دولار في يوم واحد.

ووفقًا للمجلة أصبحت إجمالي الثروة 176.2مليار، أما عند رد فعله عن تصدره القائمة قال:"يا للغرابة، حسنًا فلنعد إلى العمل "، ولكن لم يفرح طويلًا بهذا التصدر.

وجاء في المرتبة الثانية مؤسس شركة تسلا للصناعة السيارات الكهربائية، ليتفوق على بيل جيتس للمرة الأولى ليحتل المركز الثالث في القائمة.
«صراع الأغنياء» إيلون
- بيزوس عاد للتصدر

تصدر جيف بيزوس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون العالمية، المركز الأول في قائمة أثرياء العالم خلال 2020، بثروة بلغت 182.4 مليار دولار.
«صراع الأغنياء» إيلون
- برنار أرنو

وهو رجل أعمال فرنسي جاء ضمن القائمة تبلغ ثروته 140.6 مليار دولار، ويعد برنار رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون المتخصصة في السلع الفاخرة كالحقائب والأحذية، وغيرها ما يقارب 50 ماركة عالمية.

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