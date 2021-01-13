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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة: حنين حسام ستعود لاستكمال الدراسة وأداء الامتحانات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:48 م
حنين حسام
حنين حسام
ريم محمود _ اسراء جمال
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قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الطالبة حنين حسام والمعروفة بفتاة «التيك توك» ومقيدة بكلية الآثار، ستعود لاستكمال الدراسة وأداء الامتحانات بعد صدور الحكم ببراءتها وإلغاء الحبس الصادر بحقها.

وأوضح الدكتور علم الدين أن الطالبة لم يتم فصلها من الجامعة العام الماضي، ولم تمنع قبل ذلك من أداء الامتحانات ولكن تم تحويلها للتحقيق.

وأضاف أن رئيس جامعة القاهرة رفض فصل الطالبة حنين حسام أو منعها من أداء الامتحانات، بعد صدور قرار اتهام بحقها، موضحًا أن قرار التحويل للتحقيق ليس معناه المنع من الامتحانات، لكن هو وسيلة استبيان الحقيقة.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، ببراءة حنين حسام صانعة المحتوى على تطبيق "تيك توك" و3 آخرين، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهن بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

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