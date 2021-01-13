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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماذا يحدث في حال عزل ترامب؟.. خبير يجيب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:16 م
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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في ظل تخبط وانقسام الأوضاع فى الولايات المتحدة، وتحديدا حول عزل الرئيس المنتهى ولايته دونالد ترامب أو إقالته من منصبه، وبالتزامن مع بدء لجنة بمجلس النواب الأمريكى قواعد النقاش للمساءلة الثانية لترامب.فيما أعلن نائب الرئيس مايك بنس، اليوم، موقفه الرافض للتعديل الـ25 من الدستور الأمريكى الذى ينص على عزل دونالد ترامب. يبقى السؤال حول السيناريوهات المتوقعة في حالة تم الإطاحة بترامب.. وما هي الخطوات التي تلي ذلك؟


-ماذا يحدث فى حالة تم الإطاحة بترامب والخطوات التى تلى ذلك؟

قال الكاتب والباحث في الشؤون الدولية طارق عبود، إن هناك طريقتان لإخراج الرئيس في الولايات المتحدة من الحكم.

الأولى هي في تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، حينها تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بينس وتقرر عدم أهلية الرئيس لمتابعة الحكم.

وأشار عبود فى تصريحات خاصة للدستور، إلى أنه إذا وافق الرئيس على التنحي تنتهي الأمور بتنحيته عن الحكم، ويصبح لنائب الرئيس رئاسة الولايات المتحدة.

وفى حال رفض التخلي عن الحكم، قال عبود، يحول الموضوع إلى الكونجرس الأميركي الذي يجتمع، فيحتاج إلى ثلثي الأصوات من أعضاء الكونجرس، فيتم بذلك عزل ترامب.

وتابع عبود "فإذا عُزِل ووافق المجلس على المحاكمة في حال وجود قضية تستحق المحاكمة يحّول إلى المحكمة".

واختتم عبود تصريحاته قائلا: "باعتقادي لن يحصل العزل وإذا حصل، فإنّ توترات كبيرة ستحصل في الولايات المتحدة من قبل المتطرفين الجمهوريين".

-خسائر ترامب فى حال الإطاحة به
فيما قال باول كامبوس، أستاذ القانون بجامعة كولورادو إنه فى حال إدانة ترامب، بأى شكل من الأشكال، فإنه سيفقد عدة مزايا من بينها معاش يصل إلى 200 ألف دولار فى العام، وتكاليف سفر سنوية تصل إلى مليون دولار وأموال للعاملين.

وينص القانون على أن هذه الامتيازات غير متاحة لأى شخص يتم إزالته من منصبه بعد مساءلته فى الكونجرس.

يذكر أن مجلس الشيوخ قادر على منع الأشخاص من الترشح، بموجب الدستور، وفى حال تصويت أعضاء مجلس الشيوخ على الإطاحة بمسئول من المنصب، فإن بإمكانهم التصويت أيضا على منع هذا الشخص المعزول، رئيس أو غيره، من الترشح أبدا على أى منصب منتخب، ويتطلب هذا التصويت أغلبية 50% + 1.

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