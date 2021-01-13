نواب «التنسيقية» يحددون موقعهم في مجلس النواب علي يسار المنصة

أعلن رئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، بالأمس، أن ترتيب المقاعد في الجلسة الأولي لحلف اليمين، كان ترتيبًا استثنائيًا، وليس دائمًا، ومن حق النواب اختيار المقاعد التي يفضلون التواجد بها بدايةً من الجلسة القادمة.وطبقًا للأعراف البرلمانية، فقد اختار نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المقاعد علي يسار المنصة.