الجمعية المصرية للرسوم المتحركة تعلن ورشة لتنفيذ العرائس

أعلنت الجمعية المصرية للرسوم المتحركة عن طرح استمارة الاشتراك في ورشة تنفيذ العرائس تدريب الفنان عمرو أبوزيد، التي تقام اعتبارًا من الثلاثاء 19 يناير وتستمر لمدة شهرين، بمعدل محاضرة أسبوعية لعدد 8 محاضرات وسيتم عمل أفلام من أفكار المشاركين.يجري ترتيب الورشة بعدد محدد لكل مجموعة 10 أفراد من سن 15 عامًا، وتسدد الرسوم بمقر الجمعية 36 شارع شريف الدور الأول الساعة الرابعة مساء.لجمعية المصرية للرسوم المتحركة جمعية أهلية غير هادفة للربح، تعمل على دعم وتطوير صناعة الرسوم المتحركة والعاملين بها، وتقيم الندوات والمعارض والمهرجانات، بهدف إثراء العملية الفنية، وتنظم ملتقى سنويًا لأعمال الرسوم المتحركة.