ألمانيا تشهد واحدة من أصعب مراحل جائحة كورونا

قال ينس سبان وزيرالصحة الألماني اليوم الأربعاء، إن بلاده تعيش حاليًا في مرحلة من أصعب مراحل وباء كورونا.وأضاف في كلمة أمام البرلمان "أعداد الإصابات والوفيات ما زالت مرتفعة للغاية ونحتاج إلى خفضها".وأوضح سبان أنه جرى حتى الآن تطعيم ما يزيد على 750 ألفًا باللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في ألمانيا منذ بدء حملة التطعيم في آخر ديسمبر.وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتوقع أن تتمكن من توفير اللقاحات للجميع بحلول الصيف.