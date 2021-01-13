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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السفير الأمريكي لدى سول يغادر منصبه الأسبوع المقبل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:21 م
جريدة الدستور
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أعلنت السفارة الأمريكية بالعاصمة الكورية الجنوبية سول أن سفيرها، هاري هاريس، سيغادر منصبه الأسبوع المقبل، تماشيًا مع إطلاق الإدارة الأمريكية المقبلة.

وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيان بثته إذاعة كوريا الجنوبية "كيه بي إس" اليوم الأربعاء، أن آخر يوم عمل للسفير الأمريكي في البلاد سيكون الـ20 من شهر يناير الجاري الموافق تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، وأن نائب رئيس البعثة، روب رابسون، سيكون قائمًا بالأعمال حتى يتم تعيين سفير أمريكي جديدًا لدى كوريا الجنوبية.

وأشارت السفارة إلى أن هاريس سجل إنجازات خلال فترة وجوده بمنصبه، من بينها ما يتعلق بالتحالف مع كوريا الشمالية المجاورة ومكافحة فيروس (كورونا)، كما أنه أحاط بصورة خاصة التنسيق الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي مكن من المشاركة مع كوريا الشمالية على مستوى القادة للمرة الأولى، كذلك اتخاذ الخطوات الحاسمة الأولى تجاه نزع السلاح النووي.

وقال هاريس، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، إنه وزوجته استمتعا كثيرًا بحياتهما في كوريا الجنوبية، وإنه لا يوجد مكان أفضل للعمل به سفيرًا ولا يوجد صديق وحليف أفضل من كوريا الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المعتاد في الولايات المتحدة، أن يستقيل المبعوثون الذي عينتهم الإدارة السابقة بمجدر تولي رئيس جديد منصبه.

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