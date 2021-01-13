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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«متطوعي الغربية» يوزع 1000 كمامة و2000 مطوية للتوعية بكورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:16 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الشكر لفريق متطوعي الغربية عقب قيامهم بحملة توعوية عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، شملت توزيع 1000 كمامة على المواطنين بشوارع طنطا، موقف طنطا العمومي وديوان عام المحافظة، كما تم توزيع 2000 مطوية تحتوي على عدد من النصائح للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد توعي بأهمية ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة، الغسل المستمر للأيدي بالصابون أو الكحول والابتعاد عن أماكن التجمعات مثل الأسواق والمواقف.

وأوضح محافظ الغربية، أن هذه الحملة مستمرة بهدف توعية المواطنين وحثهم على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض غرامات على الأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة، الأماكن المغلقة أو ذات التجمعات.

وأكد المحافظ على أن ارتداء الكمامة يُعْتَبَر طريقة سهلة للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس، مناشدًا تكاتف الجميع واتباع كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على الصحة العامة لجميع المواطنين، متمنيًا زوال هذا الوباء عن مصرنا الغالية وعن العالم أجمع.

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