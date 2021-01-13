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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:15 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنائبة الشابة مي مازن، خلال حضورها الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لأداء اليمين الدستورية، والتي ظهرت خلالها مُبتسمة أثناء حديثها بالهاتف المحمول.

وأوضحت النائبة مي مازن، ابنة محافظة سوهاج، والبالغة من العمر 32 عامًا والتي رُشحت على القائمة الوطنية من أجل مصر، أنها تشعر بكامل الفخر لتواجدها بالبرلمان المصري، وأنها لن تدخر جهدًا في سبيل العمل لخدمة المواطنين، والسعي إلى توفير حياة معيشية أفضل لهم من خلال الرؤى التي تتسق مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطواته الحثيثة من أجل تحسين أوضاع المواطنين من خلال أطلاقه للمبادرات الخدمية التي بات المواطن المصري يحصد ثمارها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إنها تنحدر من من عائلة برلمانية إذ أنها من أحفاد النائب الراحل إبرهيم أبوالنور مازن عضو مجلس الأمة، كما أن والدها وعدد من أفراد عائلتها من النواب البرلمانيين.

وأشارت إلى أنها تفاجأت بتداول صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء حديثها في الهاتف، مؤكدة أنها كانت تتواصل مع والدتها، حيث إنها لم تستطع منع نفسها من عدم الإجابة على اتصالها، قائلةً: «مقدرش مردش على أمي، واللي بسبب دعواتها الطيبة ليا بقيت في المكانة دي».

وأكدت النائبة أن الفترة المقبلة سوف تسعى إلى العمل لدراسة كافة ملفات القطاعات الخدمية، ورصد مشكلاتها، والعمل على وضع مقترحات وحلولًا لها.

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