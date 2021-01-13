إيران تسجل 6 آلاف و317 إصابة و97 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6 آلاف و317 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و97 حالة وفاة ناجمة عنه.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في تصريحها الصحفي إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 6 آلاف و317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلی مليون و305 آلاف و339 شخصًا من بينهم 4 آلاف و469 شخصًا في وضع حرج، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية.وأضافت سادات لاري بأن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى مليون و94 ألفًا و388 شخصًا، في حين توفي 97 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلی 56 ألفًا و457 شخصًا.يذكر أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا في الشرق الأوسط.