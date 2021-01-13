تصادم 3 سيارات في أسوان (صور)

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم مروع بين 3 سيارات على الطريق الزراعي "إدفو-أسوان" أمام نجع الشيخ علي بمركز إدفو، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان الجديد، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين 3 سيارات على الطريق الزراعي "إدفو-أسوان" أمام نجع الشيخ علي بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتم نقلهم للمستشفى إدفو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.