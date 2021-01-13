تصادم 3 سيارات في أسوان (صور)
الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:43 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم مروع بين 3 سيارات على الطريق الزراعي "إدفو-أسوان" أمام نجع الشيخ علي بمركز إدفو، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان الجديد، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين 3 سيارات على الطريق الزراعي "إدفو-أسوان" أمام نجع الشيخ علي بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.
وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتم نقلهم للمستشفى إدفو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان الجديد، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين 3 سيارات على الطريق الزراعي "إدفو-أسوان" أمام نجع الشيخ علي بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.
وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتم نقلهم للمستشفى إدفو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.