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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لجنة الإعلام بـ«قومي المرأة» تعد كودا أخلاقيا لـ«السوشيال ميديا»

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:13 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وقالت الدكتورة سوزان القليني، أن الاجتماع ناقش تقييم الفعاليات التي نفذتها اللجنة خلال حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي شملت 3 ندوات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كما ناقشت اللجنة التكليف الخاص بإعداد الكود الأخلاقي لوسائل التواصل الاجتماعي على غرار "الكود الإعلامي" الذي أعدته اللجنة من قبل.

وهو كود الهدف الرئيسي منه هو كيفية نشر ثقافة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى السيدات والخروج بمقترحات ترفع الي البرلمان، بشأن سن تشريعات منظمة لوسائل التواصل الاجتماعي واستخداماته ومناهضة العنف والابتزاز وكافة الجرائم الإلكترونية، التي تتعرض لها المرأة من خلال الاستخدام الخاطئ وغير المرشد لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت عضوة المجلس أن اعداد الكود الأخلاقي يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجنة الاعلام بالمجلس التي تكافح كافة أشكال العنف والإساءة لصورة المرأة المصرية عبر كافة وسائل الاعلام، مضيفة أنه من المنتظر ان يصدر الكود الأخلاقي الجديد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر مارس القادم وهو شهر أعياد المرأة والأم.

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