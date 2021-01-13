أمريكا تُدخل معدات عسكرية وأسلحة لقواعدها في سوريا

أدخلت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، رتلًا محملًا بالأسلحة ومواد لوجستية لدعم قواعدها بريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق.وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، نقلًا عن مصادر محلية من قرية السويدية بريف اليعربية، بأن القوات الأمريكية أدخلت رتلًا مؤلفًا من 60 آلية بين شاحنات وناقلات محملة بسيارات عسكرية وأسلحة وبرادات وصهاريج إلى ريف الحسكة قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجه إلى بعض القواعد الأمريكية في ريف الحسكة.وتدخل القوات الأمريكية بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة لتدعيم قواتها في منطقة الجزيرة السورية، ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة قوات قسد والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.