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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يجدد ثقته بالمؤسسات الأمريكية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:11 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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جدد الاتحاد الأوروبي ثقته بقدرة المؤسسات الحكومية الأمريكية على التصدي للتحديات والمشاكل الداخلية التي تواجهها البلاد.

وجاء هذا الموقف تعليقًا على تصريحات نُسبت إلى وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، قال فيها إنه يتعين محاكمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى ما يجري في الولايات المتحدة على أنه شأن داخلي يتعين التعامل معه من قبل مؤسسات البلاد وفق مبادئ سيادة القانون، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وتتحفظ المفوضية الأوروبية على إعطاء رأي فيما يخص تصريحات وزير خارجية لوكسمبورج، مؤكدة أن بروكسل غير معنية بإطلاق أحكام حول ما يجري في أمريكا.

يذكر أن مسؤولي المؤسسات والدول الأوروبي أعربوا عن تحمسهم للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، باعتبار أنه سيمنح "فرصة لإقامة علاقات جديدة عبر الأطلسي مبنية على التعاون والقيم والمصالح المشتركة".

ويرغب الأوروبيون في التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة في مجالات ذات أولوية بالنسبة لهم مثل التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتغير المناخي والتجارة والأمن العالمي والتعددية.

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