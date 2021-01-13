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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معهد روسي يحذر: طول فترة انتشار كورونا يهدد بظهور طفرات جديدة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:08 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
مروة عنبر
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حذر معهد جامالي الروسي للأبحاث، والمطور للقاح سبوتنيك في المضاد لفيروس كورونا المستجد، من أن طول مدة انتشار الوباء يهدد بظهور طفرات للفيروس الأمر الذي يتطلب تعاون البلدان في مكافحته.

وقال رئيس المعهد ألكسندر جينتسبورج، "كلما طالت فترة الوباء زادت مخاطر حدوث طفرات لذا نحتاج إلى محاربة الفيروس سوية، ونحتاج أولا إلى حماية أنفسنا ثم جميع جيراننا ثم العالم بأسره".

وساد القلق العالم بعد الإعلان عن ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور في بريطانيا، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة قد تحل تدريجيا مكان النسخ الأخرى المنتشرة في العالم.

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