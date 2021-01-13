ألمانيا تنفي حدوث مشاكل في لقاحات موديرنا أثناء نقلها

أعطت وزارة الصحة الألمانية تطمينات بعد الشكوك التي ثارت حول حدوث مشاكل في تبريد لقاحات شركة موديرنا المضاد لكورونا أثناء نقلها إلى ولايتي برلين وبراندنبورج.وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الأربعاء:" جودة اللقاحات لم تتأثر عبر النقل ويمكن استخدام اللقاحات بدون تشكك".وحسب المتحدث، فإن الجهة المسؤولة عن لوجستيات اللقاح في الجيش أخطرت مراكز التوزيع في الولايتين بهذا الأمر.كانت وزارة الصحة في ولاية برلين أعلنت في وقت سابق أنها حجزت الجرعات الاولى من لقاح موديرنا مشيرة إلى وجود شكوك حول ما إذا كانت عملية النقل والتبريد قد تمت بشكل صحيح قبل تسلم الولاية للجرعات.وأضافت الوزارة أنها طالبت شركة النقل والشركة المصنعة للقاح بتقديم إيضاحات.وكانت 2400 جرعة قد وصلت إلى ولاية برلين أمس الثلاثاء.