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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الفنون التشكيلية تطرح صالون الفن الخاص للمشاهدة الإلكترونية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:07 م
الفنون التشكيلية
الفنون التشكيلية
إيمان عادل
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أعلن قطاع الفنون التشكيلية طرح العرض البانورامي لمعرض صالون الفن الخاص للمشاهدة الإلكترونية، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة (خليك في البيت - الثقافة بين ايديك) للحد من انتشار فايروس كورونا.

العرض الخاص بصالون الفن الخاص أقيم فى الفترة من 26022013 إلى الفترة 14032013 بمركز سعد زغلول الثقافى واليوم يمكن مشاهدته عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية.

صالون الفن الخاص ضم 89 عملًا لـ 35 فنانًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى 120 عملًا لـ40 فنانًا من نتاج ورش العمل التي أُقيمت بالمركز بالتعاون مع مؤسسة `براح`، وضم الصالون أيضًا 46 عملًا لـ27 فنانًا من ذوي الإعاقة الذهنية من 10 جمعيات معنية بالإعاقة الذهنية والتي تم إستحداث جائزة خاصة لهم، بالإضافة إلى معرضًا هامًا ضم 20 لوحة تمثل إبداعات من ذوي الإحتياجات الخاصة بالسعودية برعاية العلاقات الثقافية الخارجية وتنظمه الفنانة سعاد بالخضر كأول مشاركة عربية داخل الصالون، ليكون إجمالي المشاركين 120 فنان قدموا 275 عملًا فنيًا يمثلون مختلف أنواع الإعاقة في أكبر تظاهره فنية لهذه الفئة تشهدها القاهرة.

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