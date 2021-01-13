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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ماذا طلب أهالي قرى الظهير الصحراوي بالمراغة وأخميم من محافظ سوهاج؟

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:06 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها قرى الظهير الصحراوي بمركزي المراغة وأخميم؛ للوقوف على أهم المشاكل والمعوقات بتلك القرى والعمل على وضع الحلول العاجلة لها، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الاستفادة القصوى من قرى الظهير الصحراوي.

وبدأ محافظ سوهاج جولته؛ بتفقد قرية "عرابة أبو عزيز الجديدة" بالظهير الصحراوي بمركز المراغة، والمقامة على مساحة 500 فدان، بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليونًا و994 ألف جنيه، وتضم عدد 101 منزل، ثم تفقد قرية " الأحايوة شرق الجديدة " بمركز أخميم على مساحة 510 فدان بتكلفة إجمالية 26 مليونًا و279 ألف جنيه، وتضم عدد 102 منزل.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين من ساكني قرى الظهير الصحراوي بالمراغة وأخميم، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم مؤكدا على دراسة تلك المطالب والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمركزي المراغة وأخميم، بعقد اجتماع عاجل مع ممثلي سكان القريتين، وإعداد تقرير مفصل حول المطالب والاحتياجات، تمهيدا لدراستها ووضع الحلول العاجلة لها.

وتمثلت مطالب أهالي قرية عرابة أبو عزيز، في علاج مشكلة ضعف مياه الشرب، وتشغيل نقطة الشرطة الموجودة، وتوفير محول كهرباء، وتوسعة المدرسة الابتدائية، وإنشاء مدرسة إعدادية جديدة، كما طالب أهالي قرية الأحايوة شرق بـ"تمكين بعض الأهالي من استلام الأراضي المخصصة للاستصلاح، وتوفير مصدر دائم للري.

رافق المحافظ خلال جولته كلا من حسن ناصر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

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