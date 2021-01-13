رئيس بلدية إسطنبول يكشف فساد مسؤولين بحزب أردوغان

قدم رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأربعاء، 35 ملفًا إلى وزارة الداخلية، حول مخالفات حدثت خلال فترة إدارة حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبلدية إسطنبول.وقال أوغلو، إن هيئة التفتيش التابعة للبلدية كانت تعمل على حوالي 40 ملف فساد تتعلق بمعاملات ومشاريع، جرت عندما كانت البلدية تحت إدارة حزب العدالة والتنمية.كما قدم مسؤولو البلدية شكاوى ضد عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير البنية التحتية والنقل، عادل قرايسمايل أوغلو، الذي كان انذاك نائب الأمين العام للبلدية.وطلب ثلاثة مفتشين من البلدية خلال شهر ديمسبر الماضى تقديم ملفات الفساد، وبناءا على هذا الطلب قدمت البلدية 35 ملفا من بين 40 ملفا يعتقد أنها تحمل شبهات بفساد من مسؤولي البلدية السابقين.وذكرت صحية سوزجو التركية، أن مجلس التفتيش التابع للبلدية بدأ الإجراءات القانونية قبل وصول مفتشين من وزارة الداخلية، لكنه لم يتمكن من الحصول على الموافقات اللازمة من مكتب والي إسطنبول.وفي يونيو 2019 تمكن إمام أوغلو من الفوز برئاسة بلدية إسطنبول، كأول معارض يفوز بهذا المنصب منذ 25 عامًا، حيث بقيت رئاسة البلدية محصورة بمرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ تأسيس الحزب حتى 2019.