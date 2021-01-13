تجديد ندب «الجوهري» مديرًا لمستشفى زفتي العام

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، تجديد ندب الدكتور محمد حسني الجوهري، مديرًا لمستشفى زفتى العام، تقديرًا لجهوده في تطوير المستشفى وأقسامها المختلفة.يذكر أن الدكتور محمد الجوهرى، كان يعمل نائب مدير مستشفى المحلة العام، قبل توليه منصب مدير مستشفى زفتى، وتم انتدابه في شهر 4 لعام 2015 للعمل مديرًا لمستشفى زفتى العام، وتم التجديد له حتى تاريخه.وعلي جانب آخر شنت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، حملة مكبرة على مستشفيات المحافظة لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتلافي السلبيات، ووجه وكيل صحة الغربية بالوقوف بالمرصاد لكل مَن تسول له نفسه التلاعب بصحة المريض، مشددًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد لوقف أي تجاوزات في التهاون مع أرواح المرضى.