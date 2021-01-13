خطة لإنشاء شبكات صرف مغطى في 7000 فدان بالمنوفية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة لتطوير وتحديث نظم الري والصرف المغطى في جميع المحافظات، ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث النظم في العالم، وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية، وكذلك تحسين نوعية المياه في شبكات المصارف، بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها.وبدأت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف من خلال فريق الأبحاث بالادارة العامة للدراسات الحقلية وتصميم شبكات الصرف المغطي، اليوم الأربعاء، استكمال أعمال الأبحاث الحقلية لمنطقة "كلا الباب" لمساحة قدرها 7000 فدان تابعة للإدارة العامة لصرف شرق المنوفية بإقليم صرف وسط الدلتا، وذلك بهدف إجراء الدراسات الخاصة بمنسوب ودرجة الملوحة وبقايا المبيدات الزراعية في الأراضي.من جهته، أكد المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للصرف بوزارة الموارد المائية والري، إن المشروعات والعمليات الجارية لتنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضي الزراعية بالمحافظات، تستهدف التخلص من ملوحة التربة والتخلص من بقايا المبيدات الزراعية.