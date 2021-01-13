الكنيسة الكاثوليكية تُنشئ غرفة عبر تطبيق «تيلجرام»

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن المركز الإعلامي للكنيسة قرر تدشين غرفة خاصة بأخبار ونشرات الكنيسة الكاثوليكية عبر تطبيق المحادثات الخاص بالهواتف الذكية "تيلجرام".وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"بدًأ من اليوم سوف يتم إرسال جميع الأخبار الخاصة بالكنيسة على التليجرام".