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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:05 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو ملياري جنيه، ليغلق عند مستوى 674.324 مليار جنيه، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد واصلت مؤشرات السوق ارتفاعها بنحو جماعى في نهاية التعاملات، مدعومة باستمرار عمليات الشراء المؤسسية، وبعض من المتعاملين الأفراد.

وارتفع المؤشرالرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11388 نقطة، للجلسة السادسة على التوالي، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2310 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13812 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4393 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة.

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