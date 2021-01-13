رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أف بي آي» ينشر صور واضعي عبوات بمبنى الكونجرس

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:56 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
طباعة
ما زال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آى"، يلاحق المتورطين باقتحام الكونجرس الأمريكي، الأسبوع الماضي، وقد دأب منذ أيام على نشر صور للمتورطين على حساباته على مواقع التواصل طالبا من الأمريكيين الإدلاء بأي معلومات حولهم مقابل مبالغ مالية.

ونشر مكتب الادعاء اليوم الأربعاء وأمس، مزيدا من الصور لمقتحمي أعرق المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وكشفت إحدى تلك الصور، صور لمشتبه به بوضع عبوات ناسفة أمام مقر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في العاصمة واشنطن بالتزامن مع الشغب الذي حصل في أروقة الكونجرس.

وأوضحت تلك الصور رجلا يرتدي قميصا رماديا مع قبعة، ويحمل حقيبة، فيما أظهرت أخرى زوايا مختلفة لمشتبه به، دون أن يتضح ما إذا كان عينه.

كما قدم مكتب التحقيق مكافأة قدرها 50000 دولار لأي معلومات تؤدي إلى التوصل لواضع القنابل هذا.

وكان مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني، ستيفن دانتونو، كشف سابقا خلال مؤتمر صحفي، فتح أكثر من 160 قضية خلال 6 أيام، قائلا إن هذا ليس إلا قمة للجبل.

وأضاف أن مكتب التحقيق الفيدرالي تلقى 100 ألف من المقاطع المصورة والصور كخيوط أدلة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

أيام زمان

طرائف عبد الوهاب وتوفيق الحكيم في مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لي زوج أسعده ويهنيني».. اعترافات سعاد حسني

اعتزال الفن ومحاولة الانتحار.. أزمات صعبة في حياة يسرا

عن الحشيش والمخدرات.. اعترافات نجيب محفوظ وخيري شلبي وسعيد صالح

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

الجمعية المصرية للرسوم المتحركة تعلن ورشة لتنفيذ العرائس

بروهلفتسيا تطرح لقاءات مع 11 فنانا عبر الإنترنت السبت

الفنون التشكيلية تطرح صالون الفن الخاص للمشاهدة الإلكترونية

كاني وماني.. عبارة فرعونية في مفردات الحارة المصرية