«أف بي آي» ينشر صور واضعي عبوات بمبنى الكونجرس

ما زال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آى"، يلاحق المتورطين باقتحام الكونجرس الأمريكي، الأسبوع الماضي، وقد دأب منذ أيام على نشر صور للمتورطين على حساباته على مواقع التواصل طالبا من الأمريكيين الإدلاء بأي معلومات حولهم مقابل مبالغ مالية.ونشر مكتب الادعاء اليوم الأربعاء وأمس، مزيدا من الصور لمقتحمي أعرق المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة.وكشفت إحدى تلك الصور، صور لمشتبه به بوضع عبوات ناسفة أمام مقر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في العاصمة واشنطن بالتزامن مع الشغب الذي حصل في أروقة الكونجرس.وأوضحت تلك الصور رجلا يرتدي قميصا رماديا مع قبعة، ويحمل حقيبة، فيما أظهرت أخرى زوايا مختلفة لمشتبه به، دون أن يتضح ما إذا كان عينه.كما قدم مكتب التحقيق مكافأة قدرها 50000 دولار لأي معلومات تؤدي إلى التوصل لواضع القنابل هذا.وكان مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني، ستيفن دانتونو، كشف سابقا خلال مؤتمر صحفي، فتح أكثر من 160 قضية خلال 6 أيام، قائلا إن هذا ليس إلا قمة للجبل.وأضاف أن مكتب التحقيق الفيدرالي تلقى 100 ألف من المقاطع المصورة والصور كخيوط أدلة.